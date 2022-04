Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 19.04.2022 mit einem Bericht aus dem Stadtkreis Heilbronn

Stadtkreis Heilbronn (ots)

Heilbronn: Allein beteiligt gegen einen Baum

Am frühen Dienstagmorgen unterschätzte ein 19 Jahre alter Fahrer eines Peugeot im Bereich des Europaplatzes und der weiterführenden Weipertstraße in Fahrtrichtung Neckarsulm vermutlich seine Geschwindigkeit, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und landete am Baum. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Fahrzeug auf die Fahrbahn zurückgewiesen und blieb entgegen der Fahrtrichtung auf der Straße liegen. Der Fahrer und sein 18-jähriger Beifahrer konnten das Fahrzeug nur noch durch die Beifahrertür verlassen. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 12.000 Euro. An der Unfallstelle waren 4 Fahrzeuge und 12 Mann der Feuerwehr, die Rettung war mit 2 Rettungswagen und 1 Notarzt vor Ort. Beide Insassen wurden zur Abklärung ihrer Verletzungen in Kliniken eingeliefert. Zum aktuellen Zeitpunkt ist über die Schwere der Verletzung nichts bekannt, es besteht jedoch keine Lebensgefahr.

