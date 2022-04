Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: PRESSEMITTEILUNG DES POLIZEIPRÄSIDIUM HEILBRONN VOM 15.04.2022 MIT EINEM BERICHT AUS DEM NECKAR- ODENWALD- KREIS

Heilbronn (ots)

Adelsheim: Brandausbruch in der JVA

Am Nachmittag des Karfreitags kam es gg. 15.15 Uhr in der JVA Adelsheim in dem Gebäudeblock H zu einem Brandausbruch in einem Kellerraum. Der Raum stand in Vollbrand und konnte durch das rasche Eingreifen der Feuerwehren schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Die Insassen des Gebäudes wurden evakuiert. Zu Personenschäden kam es nicht. Im Kellerraum des Gebäudetraktes wurde hauptsächlich Müll gelagert. Die Brandursache ist bislang noch ungeklärt. Es befanden sich ca. 50 Feuerwehrleute und ca. 40 Personen des Rettungsdienstes sowie 7 Polizeifahrzeuge vor Ort. Der Sachschaden kann bislang noch nicht genauer verifiziert werden.

Weigand, PvD

