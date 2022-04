Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 15.04.2022

Heilbronn (ots)

Stadtkreis Heilbronn

Heilbronn: Unfallflucht

Am Mittwoch, gegen 13.15 Uhr, beschädigte ein Pkw-Lenker im Parkhaus P2 des Klinikums Am Gesundbrunnen beim Einparken ein dortiges Zaunelement. Der 63-jährige Fiesta-Fahrer fuhr zuvor von der Bamberger Straße in Richtung Klinikum. Eventuell stieß er beim Ein- oder Ausparken in diesem Bereich noch gegen weitere Fahrzeuge. Dabei müsste er blaue Lackantragungen an diesen verursacht haben. Das Polizeirevier Böckingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen des Unfallgeschehens. Weiter werden mögliche Geschädigte gebeten, sich ebenfalls mit der Polizei in Böckingen unter 07131 204060 in Verbindung zu setzen.

