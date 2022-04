Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 14.04.2022 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Eppingen: Laubbläser gestohlen

Einem 42-Jährigen wurde am Mittwochabend in Eppingen ein Laubbläser gestohlen. Der Mann befand sich gegen 19.30 Uhr bei Aufräumarbeiten am Bikepark Eppingen. Zu diesem Zeitpunkt klauten Unbekannte den wenige Meter entfernt von ihm abgelegten Laubbläser. Vermutlich handelt es sich bei den Tätern um zwei Personen, die mit einem silbernen Mercedes mit Heidelberger Kennzeichen unterwegs waren. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen machen konnten oder Hinweise zum Fahrzeug beziehungsweise den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Eppingen unter der Telefonnummer 07262 60950 zu melden.

Heilbronn: Fahrzeugscheibe eingeschlagen und Geldbeutel entwendet

Ein Unbekannter beschädigte am Mittwochnachmittag einen in Heilbronn geparkten Lkw und klaute einen Geldbeutel mit Bargeld daraus. Der Täter machte sich gegen 15 Uhr an dem in der Erhardgasse nahe der Wolfganggasse geparkten Laster zu schaffen. Er schlug mit einer Eisenstange die Scheiben der Fahrer- und der Beifahrertüre ein und entnahm das Portemonnaies. Der Täter wird als männlich, circa 1,85 bis 1,90 Meter groß, schlank, etwa 35 Jahre alt und dunkelhaarig beschrieben. Er trug eine weiße OP-Maske, einen blauen Kapuzenpullover und eine dunkle, ausgewaschene Jeans. Möglicherweise war er auch in Begleitung einer weiteren Person unterwegs. Hinweise zur Tat und den Tätern gehen an das Polizeirevier Heilbronn, Telefonnummer 07131 74790.

Heilbronn: Polizisten beleidigt und angespuckt

Ein 40-Jähriger beleidigte und bedrohte am Mittwoch zwei Beamte, die ihm zuvor einen Platzverweis erteilt hatte. Da der alkoholisierte Mann gegen 11.30 Uhr vor dem Landgericht in Heilbronn Passanten anpöbelte wurde die Polizei verständigt. Aufgrund seines Verhaltens wurde dem 40-Jährigen ein Platzverweis erteilt, woraufhin er zunächst wegging. Als er kurz darauf zurückkam und sich weiterhin aggressiv verhielt, wurde er in Gewahrsam genommen und zur Polizeidienststelle gebracht. Dort beleidigte und bedrohte er die Beamten. Letztendlich spuckte er einen der beiden Polizisten an. Er wurde bis zum Abend in Gewahrsam genommen. Er muss nun mit einer Strafanzeige rechnen.

Schwaigern: Einbruchsversuch in Reihenhaus

Unbekannte versuchten am Mittwochvormittag in ein Reihenhaus in Schwaigern einzubrechen. Die Täter hebelten zwischen 5.45 Uhr und 14.45 Uhr die Terrassentüre des Gebäudes in der Dürerstraße auf. Hierdurch entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro. Nach aktuellem Ermittlungsstand wurde nichts entwendet. Die Kriminalpolizei Heilbronn sucht nun Zeugen, die verdächtigte Wahrnehmungen machen konnten oder Hinweise zu dem oder den Tätern geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 104 4444 zu melden.

Möckmühl-Ruchsen: Brand - Verursacher ermittelt

In Möckmühl-Ruchsen kam es am Mittwochabend bereits zum wiederholten Mal zu einem Brand. Gegen 17.45 Uhr brannte in einem Gartengrundstück in der Weinbergsteige ein dort abgestelltes Sofa. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Bereits am 31. März wurde eine brennende Hütte in Ruchsen durch die Feuerwehr gelöscht. Glücklicherweise entstand in beiden Fällen nur geringer Sachschaden. Als Verursacher der Brände konnte der Polizeiposten Möckmühl zwei Kinder ermitteln. Die Ermittlungen dauern noch an.

Möckmühl: Leichtverletzte Person und hoher Schaden bei Unfall

Rund 18.000 Euro Schaden und eine verletzte Person sind das Ergebnis eines Unfalls am Mittwochvormittag in Möckmühl. Ein 56-Jähriger Seat-Fahrer und ein 91 Jahre alter VW-Fahrer waren gegen 10 Uhr hintereinander auf der Straße "Waagener Tal" unterwegs. Der Seat-Fahrer blinkte und wollte nach links in ein Grundstück einfahren. Dies übersah der 91-Jährige vermutlich und wollte links an dem abbiegenden Fahrzeug vorbeifahren. Hierbei kam es zur Kollision, bei der der 56-Jährige leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Die beiden Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

Erlenbach: Unfall mit drei Fahrzeugen

Rund 25.000 Euro Schaden entstanden am Mittwoch bei einem Verkehrsunfall zwischen drei Fahrzeugen bei Erlenbach. Ein Mercedes-Fahrer war gegen 10.15 Uhr auf der Landesstraße 1101 in Richtung Weinsberg unterwegs. Dort kollidierte der Mercedes mit einem davor fahrenden Audi TT. Aufgrund des Aufpralls wurde dieser auf einen davor fahrenden Toyota aufgeschoben. Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell