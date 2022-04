Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 13.04.2022 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Niedernhall: Heckenbrand - Zeugen gesucht

Ein unbekannter steckte am Dienstagabend eine Hecke in Niedernhall in Brand. Durch einen 13-Jährigen wurde das Feuer am Radweg beim Freibad gegen 21.45 Uhr entdeckt. Die Feuerwehr Niedernhall löschte den Brand und auch einen angezündeten Mülleimer. Der Junge konnte auch beobachten, wie sich eine schwarz gekleidete Person, vermutlich mit einem Fahrrad mit Satteltaschen, vom Tatort entfernte. Daher sucht das Polizeirevier Künzelsau Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen machen konnten oder Hinweise zur gesuchten Person geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07940 9400 zu melden.

Forchtenberg: Unfall zwischen Motorrad und Pkw

Ein Leichtverletzter und 10.000 Euro Schaden sind das Ergebnis eines Unfalls am Dienstag bei Forchtenberg. Der 66-jährige Fahrer eines Toyota befuhr die Landesstraße 1048 zwischen Forchtenberg und Waldfeld hinter einem Lkw. Circa 400 Meter nach einer scharfen Rechtskurve wollte der 66-Jährige nach links in einen Feldweg abbiegen. Er übersah vermutlich den entgegenkommenden Motorradfahrer und es kam zum Zusammenstoß. Hierdurch wurde der Kawasaki-Lenker leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Der Auto-Fahrer blieb unverletzt.

Öhringen: Bei Unfall schwer verletzt

Eine 49-jährige Citroen-Fahrerin wurde am Dienstagmorgen bei einem Unfall bei Öhringen schwer verletzt. Die Frau fuhr gegen 7 Uhr von Öhringen-Weidenhof in Richtung Friedrichsruhe. Sie überholte auf der gerade verlaufenden Straße eine Fahrzeugkolonne von drei bis vier Fahrzeugen. Zu diesem Zeitpunkt fuhr ein 55-Jähriger mit seinem Audi auf einem für ihn gesperrten Feldweg von Weisbach kommend. Er bog an der Einmündung zur Landesstraße 1050 auf die Fahrbahn nach links ein. Dort kam es zur Kollision mit dem Fahrzeug der 49-Jährigen, die nach ihrem Überholvorgang gerade wieder eingeschert hatte. Der Citroen überschlug sich und kam im angrenzenden Graben auf den Rädern zum Stillstand. Die Frau wurde schwer verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Der 55-Jährige blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden von rund 11.000 Euro.

