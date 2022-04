Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 13.04.2022 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Hardheim: Geparktes Auto beschädigt

2.000 Euro Sachschaden verursachte ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug zwischen Montag, 15 Uhr, und Dienstag, 10 Uhr, in Hardheim. Vermutlich touchierte ein vorbeifahrendes Fahrzeug den rechts am Fahrbahnrand in der Straße "Rote Au" geparkten VW Polo. Ohne sich um den dadurch entstandenen Schaden zu kümmern, machte sich der Unfallverursacher aus dem Staub. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Buchen unter der Telefonnummer 06281 90140 in Verbindung zu setzen.

Aglasterhausen: Berauscht zu schnell unterwegs

Weil ein betrunkener 25-Jähriger Dienstagnacht mit seinem Fahrzeug zu schnell unterwegs war, fiel er Polizeibeamten auf. Gegen 0.30 Uhr war der Mann mit seinem Mercedes von Algasterhausen kommend in Richtung Mosbach unterwegs. Auf dem Weg fuhr er mit überhöhter Geschwindigkeit an einem Streifenwagen vorbei, woraufhin die darinsitzenden Polizisten die Verfolgung aufnahmen. Als der Mercedes-Fahrer erkannte, dass die Polizei ihm folgt, verringerte er zwar seine Fahrgeschwindigkeit, konnte dadurch jedoch eine Verkehrskontrolle nicht verhindern. Die Beamten vermuteten während dieser, dass der 25-Jährige unter Alkohol- und Drogeneinfluss stehen könnte. Ein von diesem durchgeführter Alkohol- und Drogentest bestätigte diese Vermutung und verlief jeweils positiv. Der Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 1,3 Promille an. Außerdem fanden die Ordnungshüter eine geringe Menge Marihuana im PKW des Mannes. Dieser musste nicht nur eine Blutentnahme im Krankenhaus über sicher ergehen lassen, sondern auch seinen Führerschein abgeben. Entsprechende Anzeigen kommen nun auf ihn zu.

Schwarzach-Unterschwarzach: Gegen Auto gefahren

Einen geparkten Renault Trafic beschädigte ein Unbekannter zwischen Mittwoch, 6. April, und diesem Montag in Unterschwarzach. Das betroffene Fahrzeug stand während dieses Zeitraums auf einem Parkplatz eines Restaurants in der Hauptstraße. Der Schadensverursacher muss den abgestellten Renault mit seinem Fahrzeug, vermutlich ein LKW, gestreift haben. Ohne sich um den Schaden in Höhe von zirka 1.000 Euro zu kümmern entfernte sich die unbekannte Person vom Unfallort. Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher oder dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Aglasterhausen unter der Telefonnummer 06262 9177080 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell