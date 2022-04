Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 12.04.2022 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Bretzfeld: 91 km/h zu schnell unterwegs

Die Verkehrspolizei Weinsberg hat am Montag bei Bretzfeld eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt, bei der einige Verstöße festgestellt wurden. Bei der Messung zwischen 8.30 Uhr und 14 Uhr wurde die Geschwindigkeit von rund 5.550 Fahrzeugen überprüft. Hierbei registrierten die Beamten 307 Verstöße, von denen zwei sogar mit einem Fahrverbot geahndet werden. Der Spitzenreiter wurde bei erlaubten 100 km/h mit 191 km/h Geschwindigkeit gemessen.

Schöntal: 16.000 Euro Schaden bei Unfall

Aufgrund von Wildwechsel kollidierten am Montagabend zwei Fahrzeuge bei Schöntal miteinander. Ein Kia und ein Mitsubishi befuhren gegen 21.15 Uhr die Kreisstraße 2380 von Oberkessach in Richtung Unterkessach. Als Wild die Fahrbahn überquerte bremste die Kia-Fahrerin ab, was der dahinterfahrende Mitsubishi-Fahrer wohl zu spät bemerkte und auffuhr. Es entstand Sachschaden von rund 16.000 Euro. Die beiden Pkw-Lenker blieben unverletzt.

Künzelsau-Amrichshausen: Einbruch in Schulgebäude

Unbekannte verschafften sich zwischen Sonntag und Montag Zutritt zu einer Grundschule in Künzelsau-Amrichshausen. Die Täter stiegen zwischen 14 Uhr am Sonntag und 7.30 Uhr am Montag durch Fenster in das Gebäude im Grabenteichweg. Dort durchsuchten sie das Objekt, brachen Türen auf und entwendeten Bargeld. Das Polizeirevier Künzelsau sucht nun Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können oder im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07940 9400 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell