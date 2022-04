Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 12.04.2022 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Mosbach: 1.000 Euro Sachschaden angerichtet

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken verursachte ein Unbekannter am Montag in Mosbach Sachschaden in Höhe von zirka 1.000 Euro. Der Schadensverursacher muss zwischen 15.15 Uhr und 16.45 Uhr beim Rangieren mit seinem Fahrzeug an einem in der Eisenbahnstraße am Bahnhof geparkten Fiat Freemont hängen geblieben sein. Ohne sich um den dabei entstandenen Sachschaden zu kümmern, fuhr der Unbekannte weiter. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mosbach unter der Telefonnummer 06261 8090 in Verbindung zu setzen.

Hardheim-Erfeld: Kleine Tannen beschnitten

Unbekannte machten sich zwischen Samstag, 2. April, und diesem Montag an zirka 60 Tannen in einem Gartengrundstück beim Friedhof in Erfeld zu schaffen. Indem die Täter die Spitzen der zirka ein bis eineinhalb Meter großen Bäumchen abzwickten, verursachten sie Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Zeugen, denen Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Hardheim, Telefon 06283 50540, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell