Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 12.04.2022 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

A6 / Bad Rappenau / Heilbronn: Überholt trotz Überholverbot

Bei Kontrollen des Überholverbots auf der Autobahn 6 durch die Verkehrspolizei wurden am Montag 25 Verstöße festgestellt. Die Lkw-Fahrer und Fahrerinnen überholten mit ihren Gefährten Fahrzeuge im Bereich des Überholverbotes auf der Autobahn 6 zwischen den Anschlussstellen Bad Rappenau und Heilbronn. Sie müssen nun mit Post von der Bußgeldstelle rechnen.

Heilbronn-Sontheim: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Zwischen Freitag und Montag verursachte eine unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug bei einem Unfall in Heilbronn-Sontheim Sachschaden und flüchtete anschließend. Innerhalb dieses Zeitraums touchierte er oder sie mit einem Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken einen in der Güldensteinstraße geparkten Dacia Lodgy. Anstatt sich um den verursachten Sachschaden von circa 2.000 Euro zu kümmern oder die Polizei über den Unfall zu informieren, fuhr die Person davon. Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn, Telefon 07131 74790, zu melden.

Heilbronn: Versuchter Wohnungseinbruch - Zeugen gesucht

Unbekannte versuchten sich letzte Woche unbemerkt Zutritt zu einer Wohnung in Heilbronn zu verschaffen. Zwischen vergangenen Mittwochmittag und diese Woche Montag begaben sich die Einbrecher zu dem Wohnhaus in der Alexanderstraße. Auf der Rückseite des Objekts kletterten die Täter auf den dortigen Carport und versuchten ein Fenster zu dem Haus aufzubrechen. Das Fenster hielt jedoch der Gewalteinwirkung stand und die Unbekannten flüchteten. Ein Bewohner des Hauses nahm in der Nacht auf Montag gegen 3 Uhr verdächtige Geräusche wahr, die Täter versuchten vermutlich zu diesem Zeitpunkt in die Wohnung einzudringen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können oder im Zeitraum von Mittwoch vergangener Woche und Montag dieser Woche eine verdächtige Wahrnehmung machen konnten, sich beim Polizeirevier Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 74790 zu melden.

Heilbronn: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Am Montag verursachte eine unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug einen Verkehrsunfall in Heilbronn und flüchtete anschließend. Er oder sie touchierte mit einem Fahrzeug einen in der Klingenberger Straße geparkten Seat Altea und verursachte dadurch Sachschaden. Anstatt sich um den verursachten Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro zu kümmern oder die Polizei über den Unfall zu informieren, fuhr die Person davon. Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn, Telefon 07131 74790, zu melden.

Heilbronn: Fahrzeug übersehen - 12.500 Euro Sachschaden

Rund 12.500 Euro Sachschaden entstand am Montagvormittag bei einem Verkehrsunfall in Heilbronn. Gegen 11 Uhr befuhr ein 44-Jährige mit ihrer Sattelzugmaschine die Karl-Wüst-Straße und wechselte dabei die Fahrspur. Hierbei übersah sie den rechts neben ihr fahrenden BMW einer 23-Jährigen, wodurch die beiden Fahrzeuge kollidierte. Durch den Unfall wurde niemand verletzt. Es entstand lediglich Sachschaden an dem Pkw und dem Lkw.

Heilbronn: Altkleidercontainer und Anhänger aufgebrochen - Zeugen gesucht

Am vergangenen Wochenende verschafften sich Diebe Zutritt zu der Deponie Vogelsang in Heilbronn und brachen mehrere Altkleidercontainer sowie einen Anhänger auf. Zwischen Samstag, gegen 16.30 Uhr, und Montag, gegen 7 Uhr, begaben sich die Unbekannten in die Straße "Wolfszipfel" und überstiegen den dortigen Zaun. Auf dem Gelände begaben sie sich zu den Altkleidercontainern und brachen diese auf. Zudem machten sie sich über einen Sattelzugauflieger her, der auf dem Gelände geparkt war. Aus den Containern sowie dem Anhänger entwendeten die Einbrecher vermutlich Altkleider. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu der Tat machen können oder in diesem Bereich eine verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise werden durch das Polizeirevier Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 74790 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell