Sindelfingen: Polizei sucht Unfallzeugen

Aus noch ungeklärter Ursache kam es am Donnerstag gegen 17:40 Uhr auf der A 81 zwischen den Anschlussstellen Böblingen-Ost und Sindelfingen-Ost zum Zusammenstoß zwischen einem auf der mittleren Spur fahrenden Lkw und dem Audi Q5 einer 36-jährigen Frau, die auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs war. Durch den Zusammenstoß kurz vor der Ausfahrt Sindelfingen-Ost drehte sich der Audi, stieß gegen die Mittelleitplanken und kam entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen. Die 36-Jährige wurde dabei leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen und der Leitplanke entstand Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. Der Audi war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizeiinspektion, Tel. 0711 6869-0, zu melden.

