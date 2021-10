Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Besigheim: Raub in der Hauptstraße

Ludwigsburg (ots)

Ein alkoholisierter, 26-jähriger Fußgänger ist in der Nacht zum Freitag gegen 02:25 Uhr in der Hauptstraße in Besigheim von einem Unbekannten angegriffen, schwer verletzt und beraubt worden. Den bisherigen polizeilichen Ermittlungen wurde er von dem Täter zunächst angesprochen und anschließend zu Boden geschlagen und getreten. Der Angreifer raubte die Geldbörse des 26-Jährigen und flüchtete in Richtung Alte Kelter. Er wurde als etwa 20 bis 25 Jahre alter und 175 bis 180 cm großer Mann beschrieben, der mit einem hellen Sweatshirt bekleidet war und eine dunkle Basecap trug. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen der Polizei, in die auch ein Polizeihubschrauber eingebunden war, führten im Verlauf der Nacht nicht zum Erfolg. Der erheblich verletzte 26-Jährige musste stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden. Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zur Identität des unbekannten Täters geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Ludwigsburg, Tel. 0800 1100225, zu melden.

