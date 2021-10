Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: A 81

Mundelsheim: Mit über drei Promille auf der Autobahn

Ludwigsburg (ots)

Aufgrund ihrer unsicheren und sehr langsamen Fahrweise ist die 43-jährige Fahrerin eines BMW am Donnerstagabend Verkehrsteilnehmern auf der A 81 Heilbronn-Stuttgart aufgefallen. Verständigte Polizeibeamte schlossen gegen 19:10 Uhr an der Anschlussstelle Mundelsheim zu dem BMW auf und leiteten die Fahrerin zur Kontrolle von der Autobahn. An der Einmündung auf die L 1115 gab sie plötzlich Gas und bog nach rechts in Richtung Ottmarsheim ab. Dabei kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab, wo der BMW an der angrenzenden Böschung zur Seite kippte und schließlich auf dem Dach liegen blieb. Dabei zog sich die 43-Jährige leichte Verletzungen zu. An ihrem Auto entstand Sachschaden von etwa 30.000 Euro. Die augenscheinlich deutlich alkoholisierte Frau wurde zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 3,5 Promille.

Zur Bergung des BMW musste die L 1115 bis gegen 21:15 Uhr halbseitig gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell