POL-LB: Renningen: Unbekannte brechen Kürbiskassen auf

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Dienstag 18.00 Uhr und Mittwoch 24.00 Uhr trieben noch unbekannte Täter in Renningen ihr Unwesen. Die Diebe brachen zwei Kassen auf, die an Kürbisverkaufsständen mit Selbstbedienung angebracht waren, und stahlen eine Kasse komplett. Die Kassen befanden sich in der Malmsheimer Straße vor einem Wohnhaus und an einem Traktor-Anhänger, von dem aus Kürbisse verkauft werden, sowie im Bereich eines Feldwegs gegenüber dem Friedhofparkplatz nahe der Magstadter Straße. Mutmaßlich erbeuteten die Täter etwa 20 Euro. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 15 Euro geschätzt. Hinweise nimmt der Polizeiposten Renningen, Tel. 07159 8045-0, entgegen.

