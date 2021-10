Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Tatverdächtiger zu Diebstahlsserie in Seniorenwohnanlage ermittelt

Ludwigsburg (ots)

Mit der Ermittlung eines 54-jährigen Tatverdächtigen hat der Polizeiposten Eglosheim eine über zwei Jahre andauernde Diebstahlsserie in einer Seniorenwohnanlage in Ludwigsburg aufgeklärt. Auf die Spur des Tatverdächtigen kamen die Beamten nach dem Hinweis eines aufmerksamen Zeugen, der am 15. Juli einen Autofahrer beobachtet hatte, der Schmuckstücke aus einem Fenster seines Wagens warf. Wie sich herausstellte, handelte es sich dabei um wertlosen Modeschmuck.

Die Angaben des Zeugen führten die Ermittler zu dem Tatverdächtigen, der beruflich Zugang zu der Einrichtung hatte, in der bereits wiederholt Diebstähle bei Anwohnerinnen und Anwohnern bemerkt worden waren. Nachdem sich der Verdacht gegen ihn durch weitere Zeugenvernehmungen erhärtet hatte, durchsuchten die Ermittler Ende August auf richterliche Anordnung dessen Wohnräume und den von ihm benutzten Pkw und stellten dabei weitere Schmuckstücke sicher. Die sichergestellten Gegenstände präsentierten die Polizisten daraufhin den Anwohnern und zwei von ihnen erkannten darunter ihr Eigentum wieder. Nach ihren bisherigen Erkenntnissen legen die Ermittler dem Tatverdächtigen 16 Diebstahlsdelikte zur Last, bei denen er vornehmlich Goldschmuck im Wert von mehreren tausend Euro gestohlen haben soll. Den Schmuck soll es anschließend bei einem Goldankauf zu Bargeld gemacht haben. Die Ermittlungen dauern an.

