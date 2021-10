Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Holzgerlingen: Unbekannte brechen in Gartenhaus ein

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter drangen zwischen Dienstag 16:00 Uhr und Mittwoch 09:00 Uhr in ein Gartenhaus im Holzgerlinger Westen ein. Die Tür, des auf dem Grundstück eines Einfamilienhauses in der Altdorfer Straße stehenden Gartenhauses, wurde eingetreten. Die Täter entwendeten mehrere Ast- und Rebscheren sowie eine Axt und zwei Spaltbeile. Der Wert des Diebesguts wird auf etwa 100 Euro geschätzt. Der Sachschaden an der Tür beläuft sich auf etwa 200 Euro. Der Polizeiposten Holzgerlingen, Tel. 07031 41604-0, ermittelt wegen einem besonders schweren Fall des Diebstahls und bittet Zeugen sich zu melden.

