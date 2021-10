Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8/ Leonberg: Vollsperrung nach Unfall, Beteiligter leicht verletzt

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch kam es gegen 20:00 Uhr auf der Bundesautobahn 8 in Fahrtrichtung Karlsruhe zwischen dem Autobahnkreuz Stuttgart und der Anschlussstelle Leonberg-Ost zu einem Verkehrsunfall. Ein 23-Jähriger Fiat-Fahrer kam beim Befahren des linken Fahrstreifens vermutlich auf Grund einer kurzen Ablenkung von seiner Spur ab. Beim ruckartigen Korrigieren seiner Fahrlinie geriet der Fiat ins Schleudern. Dabei kollidierte er mit einem VW, dessen 76 Jahre alter Fahrer dadurch leicht verletzt wurde. Der 76-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht und sein nicht mehr fahrbereites Auto musste abgeschleppt werden. Da es im Motorraum des VW zu einer Rauchentwicklung kam, wurde die Freiwillige Feuerwehr Leonberg mit elf Wehrkräften hinzugezogen. Für die Dauer der Reinigungsarbeiten der Autobahnmeisterei Herrenberg blieb die gesamte Fahrbahn für etwa 30 Minuten gesperrt. Der Rückstau betrug circa 10 km.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell