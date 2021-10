Polizei Hagen

POL-HA: Unfallbeteiligter in Altenhagen unter Drogeneinfluss unterwegs

Hagen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am 08.10.2021 stellte sich heraus, dass ein 37-jähriger Unfallbeteiligter unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Gegen 08.00 Uhr kam es an der Kreuzung Kinkelstraße/Wittekindstraße zum Zusammenstoß zwischen einem PKW Ford und einem PKW Kia. Bei dem Verkehrsunfall wurde der 37-jährige Autofahrer leicht verletzt und mit einem RTW einem Krankenhaus zugeführt. In dem anderen, unfallbeteiligten Auto saß ein 2-Monate altes Mädchen. Sie wurde auch zur Untersuchung einem Krankenhaus zugeführt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der 37-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein Drogenvortest verlief positiv. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben und sein Führerschein wurde sichergestellt. Die beiden Autos wurden stark beschädigt und mussten durch ein Abschleppunternehmen abgeschleppt werden. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

