Polizei Hagen

POL-HA: BMW im Nimmertal aufgebrochen

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Am Mittwoch, 06.10.2021, stellte eine 19-Jährige ihren BMW vor ihrem Haus in der Straße Nimmertal gegen 22:30 Uhr ab. Offenbar reizten in der Nacht einen Autoknacker die hochwertigen Stiefel auf dem Beifahrersitz. Als die Hagenerin am nächsten Tag gegen 10:00 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, fand sie die Seitenscheibe eingeschlagen vor. Neben den Schuhen waren auch ihre Geldbörse und eine EC-Karte aus dem Handschuhfach verschwunden. Zeugen des Vorfalles können sich unter 02331 986 2066 bei der Polizei melden. (hir)

