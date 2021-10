Polizei Hagen

POL-HA: Häusliche Gewalt in Boele - 34-Jähriger Tatverdächtiger in Gewahrsam genommen

Hagen-Boele (ots)

Polizeibeamte nahmen am gestrigen Donnerstagabend (07.10.2021) nach einer Häuslichen Gewalt in Boele einen 34-jährigen Mann in Gewahrsam. Im Verlaufe des Abends kam es zwischen ihm und seiner 28-jährigen Ehefrau zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung. Dabei wurde der Tatverdächtige immer aggressiver und letztendlich handgreiflich. Außerdem beleidigte er seine Frau mehrfach. Diese verließ nach der Auseinandersetzung die gemeinsame Wohnung und begab sich zu ihrer Schwester. Die hinzugerufenen Polizeibeamten suchten den 34-Jährigen auf und verwiesen ihn der Wohnung. Mit dieser Maßnahme zeigte sich der Mann nicht einverstanden und wurde auch den Beamten gegenüber aggressiv. Er ließ sich nicht beruhigen und wollte die Wohnung nicht verlassen. Die Polizisten nahmen ihn in Gewahrsam. Sie zeigten ihn wegen der Körperverletzung sowie der Beleidigung im Rahmen einer Häuslichen Gewalt an. Außerdem erteilten die Beamten ihm ein 10-tägiges Rückkehrverbot für die gemeinsame Wohnung. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (sen)

