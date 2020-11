Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Ziegelsteine auf Bahnstrecke in Verden gelegt

Nordwestbahn beschädigt

BremenBremen (ots)

Tatort: Verden, Höhe Schützenplatztunnel

Tatzeit: 18.11.2020 / 18:25 Uhr

Erneut haben unbekannte Täter in Verden in Höhe des Schützenplatztunnels Ziegelsteine und Äste auf die Bahnstrecke gelegt. Die Hindernisse wurden am Mittwochabend gegen 18:25 Uhr von einer Nordwestbahn mit der Geschwindigkeit von 40 km/h überfahren. Dabei wurde mindestens ein Rad beschädigt und der Steuerwagen der Bahn aus dem Verkehr genommen. Passagiere wurden nicht verletzt. In der Folge der Streckensperrung verspäteten sich zwölf Züge.

Bereits am 12.10.2020 wurden an derselben Stelle ebenfalls Ziegelsteine, Äste und ein Baumstumpf auf die Bahnstrecke gelegt. Es ist unklar, ob Jugendliche dafür verantwortlich sind, die häufiger an diesem Streckenabschnitt gemeldet werden.

Die Bundespolizeiinspektion Bremen ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und bittet um Zeugenhinweise: Telefon 0421 / 16299-777

