Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 13.04.2022 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Bad Mergentheim/Apfelbach: Unfall mit Rennrad

Auf der Markelsheimer Straße in Apfelbach kam es gegen 17.15 Uhr am Dienstagabend zum Zusammenstoß zwischen dem Audi eines 20-Jährigen und einem 23 Jahre alten Rennradfahrer. Der 23-Jährige befuhr die Markelsheimer Straße von Herbsthausen kommend, als er den Audi von der Kreisstraße 2888 vor ihm von einer Einmündung auf die Fahrbahn einfahren sah. Der Audi-Fahrer wollte im Anschluss nach links in eine Grundstückseinfahrt fahren. Der Rennrad-Fahrer realisierte dieses Manöver wohl zu spät und setzte zum Überholen des langsam fahrenden Pkws an. Der 23-Jährige versuchte noch nach links auszuweichen, doch es kam zur Kollision und er stürzte zu Boden. Dabei erlitt er leichte Verletzungen. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 3.800 Euro.

Tauberbischofsheim: 20.000 Euro Schaden bei Kollision

Ein 51-Jähriger bog am Dienstag um circa 16.45 Uhr mit seinem Mercedes von der Kreisstraße 2816 aus Dienststadt kommend auf die Landesstraße 504 in Richtung Tauberbischofsheim ab. Dabei übersah er den auf der vorfahrtsberechtigten Straße fahrenden Audi und es kam zum Zusammenstoß. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 20.000 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Grünsfeld: VW Touran beschädigt - Wer war's?

Ein VW Touran wurde am Dienstag, zwischen 7.40 und 9.30 Uhr in Grünsfeld von einer unbekannten Person beschädigt. Das Fahrzeug war in der Hauptstraße auf ausgewiesenen Parkplätzen rechts neben der Fahrbahn geparkt. Nach der Rückkehr der Besitzerin entdeckte sie den Schaden am linken Außenspiegel. Zeugen, die Hinweise zu der Tat und der unbekannten Person geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tauberbischofsheim, unter der Telefonnummer 09341 810, zu melden.

