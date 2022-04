Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 13.04.2022 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Weinsberg: Motorradfahrer übersehen

Schwerer Verletzungen erlitt ein 60-jähriger Motorradfahrer am Dienstagmorgen bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw. Gegen 5.45 Uhr befuhr ein 50-Jähriger mit seinem Mazda 5 die Bundesstraße 39 bei Weinsberg. Als er mit seinem Wagen nach links in Richtung des Industriegebiets "Abtsäcker" einbog, übersah er vermutlich den hinter einem Sattelzug fahrenden Motorradfahrer und prallte mit diesem zusammen. Der 60-jährige Motorradfahrer wurde durch den Unfall schwer verletzt und wurde mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Zudem entstand insgesamt Sachschaden in Höhe von circa 20.000 Euro.

Bad Wimpfen: Eierautomat aufgebrochen - Zeugen gesucht

Diebe brachen in der Nacht auf Dienstag einen Eierautomaten in Bad Wimpfen auf. Die Unbekannten begaben sich zwischen 21 Uhr und 7 Uhr zu dem Automaten in der Bonfelder Straße, öffneten diesen und nahmen das Bargeld aus der Geldkassette. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen der Tat und Personen, die in diesem Bereich eine verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, sich mit dem Polizeiposten Bad Wimpfen, Telefon 07063 93340, in Verbindung zu setzen.

Brackenheim: Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Die Polizei sucht nach einem Unfall am Dienstagabend in Brackenheim nach Zeugen des Vorfalls. Gegen 18.15 Uhr missachtete der Fahrer eines Busses beim Ausfahren aus dem Zentralen Omnibusbahnhof die Vorfahrt einer 24-Jährigen mit ihrem Renault Twingo und fuhr nach links in die Georg-Kohl-Straße ein. Um einen Zusammenprall mit dem Bus zu verhindern, bremste die Frau ihren Wagen ab, woraufhin eine dahinterfahrende 27-Jährige mit ihrem VW Touran auf den Renault auffuhr. Durch den Unfall wurde die Reanult-Fahrerin leicht verletzt. Die drei Insassen in dem VW blieben unverletzt. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich beim Polizeirevier Lauffen unter der Telefonnummer 07133 2090 zu melden.

Heilbronn: Unfallflucht - Zeugen gesucht

In der Nacht auf Dienstag verursachte eine unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug in Heilbronn Sachschaden und flüchtete anschließend. Der oder die Unbekannte touchierte mit einem Fahrzeug einen am Straßenrand in der Hauffstraße geparkten Mercedes. Anstatt sich um den verursachten Sachschaden von circa 1.200 Euro zu kümmern oder die Polizei über den Unfall zu informieren, fuhr die Person davon. Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn, Telefon 07131 74790, zu melden.

Heilbronn: Sattelzug streift Pkw - Hoher Sachschaden

Circa 10.000 Euro Sachschaden ist das Resultat eines Verkehrsunfalls in Heilbronn. Am Dienstagmorgen befuhr ein 35-Jähriger mit seinem Sattelzug die Wimpfener Straße (K 9560) und bog gegen 9 Uhr nach links in die Wannäckerstraße in Richtung des Industriegebiets "Böllinger Höfe" ein. Während des Abbiegevorgangs geriet der Laster des Mannes deutlich auf die Fahrspur einer 28-Jährigen und streifte deren VW Golf. Durch den Unfall wurde niemand verletzt. Der VW wurde so stark beschädigt, dass dieser nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste.

