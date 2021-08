Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Autofahrerin erfasst nach Fahrt über rote Ampel Fußgängerin: 24-Jährige schwer verletzt

Kassel (ots)

Kassel-Bad Wilhelmshöhe:

Am gestrigen Dienstagabend ereignete sich auf der Wilhelmshöher Allee in Kassel, Ecke Kunoldstraße, ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Fußgängerin. Die 71-jährige Autofahrerin aus Kassel war offenbar bei Rot über eine Fußgängerampel gefahren und hatte mit ihrem Chrysler eine dort überquerende 24-Jährige aus Kassel erfasst. Die Fußgängerin erlitt nach bisherigen Erkenntnissen schwere Verletzungen, die nicht lebensbedrohlich sind.

Wie die am Unfallort eingesetzten Beamten des Polizeireviers Süd-West berichten, ereignete sich der Zusammenstoß gegen 18:20 Uhr. Nach derzeitigem Ermittlungsstand überquerte die von der Kunoldstraße kommende Fußgängerin bei Grün die dortige Ampel in Richtung Friedrich-Naumann-Straße und wurde hierbei von dem stadtauswärts fahrenden Auto erfasst. Die Fahrerin war offenbar durch die tiefstehende Sonne geblendet worden und hatte deshalb die rote Ampel übersehen. Die 24-Jährige brachte ein Rettungswagen in ein Kasseler Krankenhaus.

Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang führen die Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei.

