POL-KS: Nächtlicher Einbruch in Kulturhaus: Kasseler Kripo sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Unbekannte sind in der Nacht zum heutigen Dienstag in ein Kulturhaus in der Kasseler "Unteren Karlsstraße" eingebrochen und haben Bargeld gestohlen. Die Kasseler Kriminalpolizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand ereignete sich der Einbruch in der Zeit zwischen Mitternacht und dem heutigen Morgen, 7 Uhr. Wie die aufnehmenden Beamten des Kriminaldauerdienstes (KDD) berichten, hatten sich die Täter über die Vorstellungsfläche des Open Air Kinos an der Karl-Bernhardi-Straße an das Kulturhaus angenähert und mit mitgebrachtem Werkzeug eine Glastür aufgebrochen. Im Gebäude durchwühlten sie insbesondere den Thekenbereich im Schankraum und erbeuteten das Trinkgeld der Mitarbeiter.

Die weiteren Ermittlungen werden beim Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Einbruch gemacht haben und Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel.: 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

