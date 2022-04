POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 16.04.2022 mit einem Berichten aus dem Stadtkreis Heilbronn

Heilbronn (ots) - Adelsheim: Brandausbruch in der JVA Am Nachmittag des Karfreitags kam es gg. 15.15 Uhr in der JVA Adelsheim in dem Gebäudeblock H zu einem Brandausbruch in einem Kellerraum. Der Raum stand in Vollbrand und konnte durch das rasche Eingreifen der Feuerwehren schnell unter Kontrolle gebracht und ...

mehr