POL-LG: ++ Ermittler "heben" professionelle Indoor-Plantage aus ++ Pflanzen, Haschisch und Kokain sichergestellt ++ Ermittlungen dauern an ++

Lüchow-Dannenberg

Samtgemeinde Elbtalaue/Dannenberg

Eine professionelle Indoor-Plantage sowie nicht geringe Mengen Haschisch und Kokain konnten Drogen-Ermittler des Lüchower Kriminalermittlungsdienstes bereits Anfang der Woche in der Samtgemeinde Elbtalaue "ausheben". Die Ermittler durchsuchten in Zusammenarbeit mit Beamten der Polizeistation Dannenberg mit Beschluss des Amtsgerichts Lüneburg im Verlauf des 24.08.21 das Einfamilienhaus eines 51-Jährigen aus der Samtgemeinde Elbtalaue. Im Gebäude wurden in verschiedenen Stockwerken eine in Betrieb befindliche sog. Indoor-Plantage mit verschiedenen Cannabispflanzen sowie weitere Aufzuchtbereiche aufgefunden. Dort befanden sich in separat eingerichteten Aufzuchträumen mehrere Dutzend Cannabispflanzen. Parallel wurden auf dem Grundstück weitere größere Cannabispflanzen und Setzlinge festgestellt. Die Durchsuchung führte weiterhin zum Auffinden von mehreren in Kunststoff verpackten Platten Haschisch, Kokain sowie weiterem Equipment. Die Polizei stellten die Pflanzen, Betäubungsmittel, Equipment und weitere Datenträger sicher.

Der 51 Jahre alte Beschuldigte wurde vorläufig festgenommen, jedoch noch Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Lüneburg nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen aufgrund fehlender Haftgründe vorerst nach Hause entlassen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

++ Bilder der Indoor-Plantage unter www.polizeipresse.de ++

