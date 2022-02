Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Verkehrsunfall auf der BAB 46

Mönchengladbach-BAB 46, 13.02.2022, 14:01 Uhr (ots)

In den Mittagsstunden kam es auf der BAB 46 zu einem Verkehrsunfall mit einem PKW. Das Unfallfahrzeug war mit zwei Insassen besetzte. Beide Insassen wurden durch den Unfall leicht verletzt. Aufgrund des Unfallgeschehens konnten bei beide Insassen schwerere Verletzungen nicht ausgeschlossen werden. Aus dies Grund wurden die Patienten nach einer Erstversorgung an der Einsatzstelle durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in eine Notfallkrankenhaus im Stadtgebiet transportiert.

Alarmiert waren der Lösch- und Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), der Rüstwagen aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), zwei Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtsrat Stefan Nießen

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell