Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Versuchter Wohnungseinbruchdiebstahl

Rinteln (ots)

(ne) In der Zeit von Montag, 23.05.2022, 22:00 Uhr bis Mittwoch, 25.05.2022, 00:00 Uhr, versuchten bisher unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Bachstraße in Steinbergen zu gelangen. Sie scheiterten aber an der massiven Bauweise des Hauses, so dass es bei einem Versuch blieb. Es entstand trotzdem ein Schaden in Höhe von etwa 1000,00 Euro.

Hinweise zu diesem Einbruchversuch nimmt die Polizei Rinteln unter Tel. 05751/95450 entgegen.

