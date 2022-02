Polizei Mettmann

POL-ME: Einladung zur Pressekonferenz: Vorstellung der Polizeilichen Kriminalstatistik 2021 im Kreishaus - Kreis Mettmann - 2202080

Mettmann (ots)

Die Kreispolizeibehörde Mettmann wird am kommenden Montag (21. Februar 2022) ihre Polizeiliche Kriminalstatistik für das Jahr 2021 veröffentlichen. Anders als in den vergangenen Jahren wird die Pressekonferenz aber nicht im Hauptgebäude der Kreispolizei am Adalbert-Bach-Platz, sondern aus Platz- und Pandemiegründen im Kreishaus an der Düsseldorfer Straße 26 in Mettmann stattfinden.

Termin:

Tag: Montag (21. Februar 2022)

Uhrzeit: 13:30 Uhr

Ort: Großer Sitzungssaal im Kreishaus

Adresse: Düsseldorfer Straße 26 in Mettmann

Als Gesprächspartner - ausschließlich für Journalistinnen und Journalisten - stehen Landrat Thomas Hendele, die Abteilungsleiterin der Kreispolizeibehörde, die Leitende Polizeidirektorin Ursula Tomahogh, sowie der Leiter der Direktion Kriminalität, Kriminaldirektor Thomas Schulte, zur Verfügung.

Gemeinsam werden die drei nicht nur alle relevanten Zahlen der Kriminalitätsbilanz für das Jahr 2021 vorstellen, sondern auch Rede und Antwort für die Fragen der Journalistinnen und Journalisten stehen.

Hinweis: Für die Teilnahme der Pressekonferenz gelten die aktuellen Bestimmungen der Corona-Schutzverordnung sowie die Maskenpflicht. Um eine vorherige Anmeldung unter pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de wird gebeten.

