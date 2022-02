POL-ME: Garagenbrand - die Polizei ermittelt - Mettmann - 2202077

Polizei Mettmann

Garagenbrand - die Polizei ermittelt - Mettmann - 2202077

Mettmann

In der Nacht zu Donnerstag (17. Februar 2022) brannte eine Garage an der Straße Laubach in Mettmann vollständig aus. Die Polizei geht nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen von einer vorsätzlichen Brandstiftung aus und bittet um Zeugenhinweise.

Das war geschehen:

Gegen 03:10 Uhr bemerkte ein aufmerksamer Anwohner der Straße Laubach in Mettmann Brandgeruch von einem angrenzenden Grundstück. Er stellte fest, dass zwei Mülltonnen vor einer freistehenden Garage brannten und informierte die Bewohner des Hauses. Der 43-jährige Geschädigte versuchte zunächst selbstständig das Feuer zu löschen, was jedoch misslang. Beim Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr drang dichter Rauch aus der angrenzenden Garage. Trotz eines schnellen Eingreifens der Beamten konnte nicht verhindert werden, dass die Garage vollständig ausbrannte. Auch die Mülltonnen wurden zerstört.

Die Polizei geht nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen davon aus, dass der Inhalt der Mülltonnen absichtlich in Brand gesetzt wurde und das Feuer anschließend auf die Garage überging. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen Brandstiftung ein und die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf mehrere tausend Euro.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Brandgeschehen tätigen können, werden gebeten, sich jederzeit mit der Polizei Mettmann, Telefon 02104 / 982 6250, in Verbindung zu setzen.

