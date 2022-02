Polizei Mettmann

POL-ME: Autos zerkratzt, mit Graffiti besprüht und Reifen zerstochen: Polizei ermittelt - Hilden - 2202075

Mettmann (ots)

Am Mittwoch (16. Februar 2022) haben bislang noch unbekannte Täter mehrere Fahrzeuge in Hilden beschädigt. Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet und bittet um Zeugenhinweise.

Folgendes war geschehen:

Gegen 16:15 Uhr meldete sich ein 34-jähriger Hildener telefonisch bei der Polizei: Der Mann hatte gerade festgestellt, dass sein Mercedes, welcher in Hilden an der Straße "Auf dem Sand" auf Höhe der Hausnummer 29 abgestellt war, von Unbekannten an der Beifahrertür zerkratzt worden war. Der 34-Jährige hatte seinen Wagen am späten Dienstagabend (15. Februar 2022) gegen 23:45 Uhr auf dem Parkplatz abgestellt.

Als die Polizeibeamten vor Ort den Schaden an dem Fahrzeug aufnahmen, stellten sie fest, dass die Sachbeschädiger auch vier weitere Autos in unmittelbarer Nähe angegangen und zerkratzt hatten. Betroffen waren weiter zwei Ford Transits, ein Range Rover und ein weiterer Mercedes.

Bereits in der Nacht zu Mittwoch hatten bislang noch unbekannte Täter am Warrington-Platz einen Opel Corsa sowie an der Verdistraße einen Opel Adam durch Graffiti beschädigt und in einem Fall auch einen Reifen zerstochen. Ob die Taten in einem Zusammenhang stehen, kann zum jetzigen Zeitpunkt weder bestätigt, noch ausgeschlossen werden.

Insgesamt beläuft sich der entstandene Sachschaden auf eine Summe von mehreren Tausend Euro. Hinweise auf die Täter ergaben sich bei den Ermittlungen bislang noch keine.

Daher fragt die Polizei:

Wer hat im angegebenen Zeitraum verdächtige Beobachtungen an der Straße "Auf dem Sand" oder am Warrington-Platz bzw. an der Verdistraße gemacht oder weiß unter Umständen sogar, wer für die Sachbeschädigungen verantwortlich ist?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Hilden jederzeit unter der Rufnummer 02103 898-6410 entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell