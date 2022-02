Polizei Mettmann

POL-ME: Versuchte Brandstiftung in Schulküche - Hilden - 2202076

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am Mittwochnachmittag (16. Februar 2022) kam es zu einer versuchten Brandstiftung in der Küche einer Schule an der Lortzingstraße in Hilden. Glücklicherweise wurde der Brand rechtzeitig bemerkt, so dass größerer Schaden verhindert werden konnte. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Das war geschehen:

Gegen 15:45 Uhr bemerkte der 52-jährige Hausmeister einer Schule an der Lortzingstraße Brandgeruch im Bereich der Schulküche, welche an die Mensa der Schule angrenzt. Er stellte fest, dass sämtliche Kochfelder des Herdes auf höchste Stufe eingeschaltet waren und auf dem Ceranfeld Papiertücher sowie eine Kunststoffflasche abgestellt waren.

Ein Teil der Papiertücher hatte bereits Feuer gefangen und eine offene Flamme war erkennbar. Der Hausmeister löschte couragiert selbstständig das Feuer und konnte somit einen Brandausbruch in der Schulküche verhindern. Er schaltete den Herd aus und informierte folgerichtig die Polizei.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen ist davon auszugehen, dass die Papiertücher sowie die Kunststoffflasche absichtlich auf dem eingeschalteten Herd platziert wurden, um einen Brand zu verursachen. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen versuchter schwerer Brandstiftung ein und die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung.

Dank des schnellen Eingreifens des Hausmeisters kam es glücklicherweise nur zu einem minimalen Brandschaden.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Tatgeschehen tätigen können, werden gebeten, sich jederzeit mit der Polizei Hilden, Telefon 02103 / 898 6410, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell