Polizei Mettmann

POL-ME: Gebrochene Bremsscheibe: Polizei zieht verkehrsunsicheren Lkw aus dem Verkehr - Langenfeld - 2202072

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Mettmann (ots)

Im Rahmen allgemeiner Verkehrskontrollen hat die Polizei am Dienstag (15. Februar 2022) in Langenfeld einen verkehrsunsicheren Lkw-Sattelzug aus dem Verkehr gezogen.

Am Vormittag hatten Lkw-Experten allgemeine Verkehrskontrollen durchgeführt, als ihnen auf der Hardt ein in der Slowakei zugelassener LKW auffiel, der einen in Belgien zugelassenen Anhänger zog. Da der Sattelzug einen auf den ersten Blick nicht verkehrssicheren Eindruck machte, beschlossen die Polizeibeamten, das Fahrzeug einer genaueren Kontrolle zu unterziehen. Hierbei stellten sie fest, dass eine der Bremsschreiben des Fahrzeugs gebrochen war. Daraufhin durfte der 36-jährige LKW-Fahrer aus Osteuropa seine Fahrt nicht fortsetzen. Sowohl gegen ihn, als auch gegen die Spedition wurden entsprechende Ordnungswidrigkeiten-Verfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell