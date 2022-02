Polizei Mettmann

POL-ME: Jugendlicher setzt Papiercontainer durch Böller in Brand - Wülfrath - 2202071

Mettmann (ots)

Am Dienstagnachmittag (15. Februar 2022) setzte ein 14-Jähriger einen Papiercontainer, welcher auf einem Parkplatz eines Möbelhauses an der Mettmanner Straße aufgestellt war, durch einen Böller in Brand. Dank aufmerksamer Zeugen konnte der Tatverdächtige bereits kurze Zeit später von der Polizei gestellt werden. Die Feuerwehr Wülfrath löschte den Brand in dem Container.

Das war geschehen:

Gegen 16:40 Uhr bemerkte ein 18-jähriger Wülfrather drei Jugendliche auf dem Parkplatz eines Möbelhauses, die sich an einem Papiercontainer aufhielten. Als ein lauter Knall ertönte und anschließend Rauch aus dem Container aufstieg, entfernten sich die Jugendlichen fluchtartig in unbekannte Richtung. Ein Passant versuchte zunächst, das Feuer in den Papiercontainer selbstständig zu löschen, was jedoch misslang. Noch vor dem Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte kehrten zwei der drei Jugendlichen zum Tatort zurück, woraufhin einer bis zum Eintreffen der Polizeibeamten von einer 67-jährigen Zeugin festgehalten werden konnte.

Während die Einsatzkräfte der Feuerwehr den Container gewaltsam öffnen mussten, um das Feuer zu löschen, wurde der 13-Jährige von den eingesetzten Beamten zur Tat befragt. Er gab an, dass das Feuer durch einen Böller entstanden sei, den ein 14-Jähriger in den Container geworfen habe.

Die Polizeibeamten konnten den Tatverdächtigen an seiner Wohnanschrift antreffen, wo er die Tat zugab. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung ein. Der Schaden an dem Container wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

