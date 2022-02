POL-ME: Einsatz im Further Moor: Polizei suchte erfolgreich nach vermisster Langenfelderin - Langenfeld - 2202078

Polizei Mettmann

Einsatz im Further Moor: Polizei suchte erfolgreich nach vermisster Langenfelderin - Langenfeld

Mettmann

Am Mittwochabend (16. Februar 2022) hat die Polizei in Langenfeld unter dem Einsatz starker Kräfte erfolgreich nach einer als vermisst gemeldeten 25-jährigen Langenfelderin gesucht.

Folgendes war geschehen:

Gegen 21:30 Uhr kam ein Mann zur Langenfelder Polizeiwache, um seine 25 Jahre alte Nichte als vermisst zu melden. Der Mann gab an, seine Nichte leide unter plötzlich auftretenden Krampfanfällen, weshalb er sich große Sorgen um sie mache. Letztmalig telefonisch Kontakt zu ihr hätte er gegen 19 Uhr gehabt, seitdem könne er sie nicht mehr erreichen.

Aufgrund des immer stärker werdenden Sturms und des Verdachts, dass sich die junge Frau draußen in einer akuten Notlage befindet, leitete die Polizei umgehend eine große Suchaktion nach der 25-Jährigen ein, wobei auch ein Personenspürhund ("Mantrailer") eingesetzt wurde. Gegen 22:10 Uhr erhielt der Onkel der Vermissten dann von seiner Nichte eine Nachricht mit ihrem Live-Standort aus dem Waldgebiet "Further Moor" zwischen Langenfeld und Leichlingen auf sein Handy.

Die Polizisten eilten sofort in das dunkle Waldgebiet, wo sie die orientierungslose 25-Jährige letztendlich gegen 22:40 Uhr in einem stark verkrampften Zustand und in hilfloser Lage vorfanden. Anschließend trugen die Polizistinnen und Polizisten die 25-Jährige aus dem unwegsamen Gelände und brachten sie in Sicherheit. Ein ebenfalls alarmierter Rettungswagen der Feuerwehr Langenfeld brachte die äußerlich unverletzte, aber bewegungsunfähige junge Frau dann zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

