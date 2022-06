Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Trockner und Wäscheständer in Flammen

Bild-Infos

Download

Bremerhaven (ots)

Am Samstagabend um 19:11 Uhr wurde von der Regionalleitstelle Unterweser-Elbe eine Feuermeldung in der Kurt-Schumacher-Straße entgegengenommen. Die Berufsfeuerwehr Bremerhaven rückte mit einem Löschzug, einem Führungsdienst und einem Rettungswagen zur Einsatzstelle aus. Es wurde von einem Wohnungsbrand ausgegangen, an der Einsatzstelle eingetroffen stellte sich heraus, dass auf einem Balkon ein Trockner und Wäsche auf einem Wäscheständer gebrannt hatte. Durch das beherzte Eingreifen mit einem Eimer Wasser konnte Anwohner eine Ausbreitung auf die Wohnung verhindern. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr kontrollierten die Brandstelle und belüfteten die verrauchte Wohnung. Am Einsatz waren 19 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst beteiligt. Zu der Schadenshöhe kann die Feuerwehr keine Aussagen treffen.

Original-Content von: Feuerwehr Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell