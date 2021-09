Polizei Mettmann

POL-ME: Schwer verletzt durch Riss der Fahrradkette - Ratingen - 2109016

Mettmann (ots)

Am Donnerstag den 02.09.2021, gegen 20:00 Uhr, stürzte ein Rennradfahrer schwer und wurde in eine Spezialklinik eingeliefert.

Zuvor war der 40-Jährige in einer Gruppe von mehreren Rennradfahrern aus Richtung der Straße Am Sondert in Ratingen-Breitscheid gekommen. Im Kreisverkehr Am Sondert/Mülheimer Straße/Kölner Straße/Am Krummenweg beabsichtigte man, diesen geradeaus in die letztgenannte Straße zu überqueren. Dabei kam der 40-jährige aufgrund des Risses seiner Fahrradkette zu Fall und verletzte sich schwer. Er wurde mit Notarzt und RTW einem Unfall-Krankenhaus zur stationären Behandlung zugeführt. Am Fahrrad entstand nur geringer Sachschaden. Während der Unfallaufnahme musste die Ausfahrt des Kreisverkehrs Am Krummenweg in Richtung Ratingen-Lintorf gesperrt werden.

