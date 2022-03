Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Tödlicher Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Backnang: Rollstuhlfahrer übersehen

Ein Unfall mit tödlichem Ausgang ereignete sich am Donnerstagnachmittag gegen 15.15 Uhr. Eine 35-jährige Fahrerin eines VW Polo befuhr die Etzwiesenstraße in Richtung Bahnhof. In der Nähe des dortigen Landratsamtes stieß sie mit einem Rollstuhlfahrer zusammen, der mit seinem elektrisch betriebenen Gefährt in gleicher Richtung auf dem dortigen Fahrradschutzstreifen gefahren ist. Der 66-jährige Mann erlitt bei dem Zusammenstoß so schwere Verletzungen, denen er noch an der Unfallstelle erlag. Der Rettungsdienst sowie ein Notarzt waren im Einsatz. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Zur Klärung der näheren Unfallumstände wurde von Seiten der Staatsanwaltschaft Stuttgart ein Sachverständiger beauftragt. Unfallzeugen werden gebeten, sich mit dem Verkehrsunfallaufnahmedienst der Verkehrspolizei Backnang unter Tel. 07904/94260 in Verbindung zu setzen.

