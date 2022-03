Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle, Diebstahl von Fischen, Farbschmiererei

Aalen (ots)

Bopfingen: Geparkten PKW gestreift

Beim Abtstellen seines Fahrzeuges streifte am Mittwoch gegen 12:30 Uhr ein 55-jähriger Paketzusteller einen im Burgstallweg am linken Fahrbahnrand geparkten Ford-Fokus eines 33-Jährigen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 3000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Aufgefahren

Am Donnerstag musste ein 69-Jähriger seinen Audi um 10:20 Uhr auf der L1161 an einem Kreisel in Richtung Hussenhofen verkehrsbedingt anhalten. Eine 29-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr mit ihrem VW auf, wobei ein Sachschaden von rund 2000 Euro entstand.

Lorch: Forellen entwendet

Unbekannte entwendeten aus einem Teich von einem Grundstück bei der Brucker Sägmühle ungefähr zehn Lachsforellen. Die Tiere wurden zwischen Dienstag, 07:30 Uhr und Mittwoch, 7.30 Uhr gestohlen und haben einen Wert von ca. 500 Euro. Hinweise nimmt der Polizeiposten Lorch unter 07172/7315 entgegen.

Westhausen: Farbschmierereien

Zwischen Sonntag, 13.03. und Mittwoch, 16.03.,17:00 Uhr hat ein bisher Unbekannter in der Baiershofener Straße einen Sachschaden von rund 3000 Euro verursacht. Bei einem dortigen Supermarkt wurden die Außenwände mit verschiedenen Schriftzügen in Farbe beschmiert. Zeugen, die Angaben zu dem Verursacher machen können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Westhausen unter 07363/919040 zu melden.

Spraitbach: Auffahrunfall

Am Donnerstagmittag kam es auf der Gschwender Straße zu einem Auffahrunfall, bei dem ein Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro entstand. Gegen 12:15 Uhr wollte ein 56-jähriger Honda-Fahrer von der B298/Gschwender Straße nach links in die Höniger Straße abbiegen. Hierbei musste er sein Fahrzeug abbremsen. Dies erkannte ein nachfolgender 22-Jähriger zu spät und fuhr mit seinem VW auf.

