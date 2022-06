FW Bremerhaven: Start des Systems "Mobile Retter"/ Schnelle Hilfe mit System: Mobile Retter sind in der Region Bremerhaven, Cuxhaven, Osterholz aktiv

Feuerwehr Bremerhaven

Am 24.Juni 2022 erfolgte in der Stadt Bremerhaven, dem Landkreis Cuxhaven und dem Landkreis Osterholz die gemeinsame Inbetriebnahme des neuen Systems "Mobile Retter" durch Oberbürgermeister Melf Grantz, Landrat Bernd Lütjen und Dezernent Michael Take. "Ich freue mich sehr, dass das gemeinsame Projekt mit den beiden Landkreisen Cuxhaven und Osterholz nun startet. Wenn auch nur ein Leben mehr durch eine mobile Retterin oder einen mobilen Retter gerettet werden kann, dann hat sich diese App schon bezahlt gemacht - eine wichtige Ergänzung unseres Rettungsdiensts.", so Oberbürgermeister Melf Grantz, der gemeinsam mit Landrat Bernd Lütjen aus Osterholz und dem Dezernenten Michael Take aus Cuxhaven symbolisch den Knopf zum Start der Ersthelfer-App drückte. Die Initiative des Mobile Retter e.V. hat das Ziel, die Rettungskette entscheidend zu ergänzen: Ehrenamtliche, qualifizierte Retterinnen und Retter werden über eine App alarmiert und können bei einem Notfall durch ihre räumliche Nähe lebenswichtige Erste Hilfe-Maßnahmen leisten, bis der Rettungsdienst eintrifft. Das System, das sich bereits in 33 Gebietskörperschaften in Deutschland etabliert hat, wird als gemeinsames Projekt in der Region von vielen Schultern getragen.

In der Region Bremerhaven, Cuxhaven, Osterholz startet das Projekt mit ersten bereits ausgebildeten und registrierten Mobilen Retter: innen. Geht ein Notruf mit der Meldung Herz-Kreislauf-Stillstand oder Bewusstlosigkeit in der Integrierten Regionalleitstelle Unterweser-Elbe (112) ein, lösen die Disponent:innen neben dem Alarm für den Rettungsdienst ab sofort auch eine Alarmierung über die Mobile Retter-App aus. Bei einem Herz-Kreislauf-Stillstand zählt jede Sekunde. Medizinisch qualifizierte Ersthelferinnen und -helfer, die sich in unmittelbarer Nähe zum Notfall befinden, werden durch die GPS-Komponente ihrer Smartphones geortet und nach Wahl des Notrufs 112 durch die Leitstelle automatisch parallel zum Rettungsdienst alarmiert. Das zugrundeliegende System ortet dann registrierte Ersthelfer:innen im unmittelbaren Umkreis des Einsatzortes und sendet eine Anfrage auf ihr Smartphone. Nimmt der oder die Mobile Retter:in den Einsatz an, bekommt er Details wie Ort, Wegbeschreibung und Art des Notfalls übermittelt. "Mobile Retter" ist eine Ersthelfer-App, die die Rettungskette ergänzen soll. "Mobile Retter" können allein durch die örtliche Nähe sehr oft schneller als der Rettungsdienst am Notfallort sein und bis zu dessen Eintreffen bereits qualifizierte lebensrettende Maßnahmen einleiten, die gerade in den ersten Minuten oft entscheidend sind. Die Rettungskette wird somit gestärkt, ohne eine Änderung an der bisherigen etablierten Struktur des Rettungsdienstes vorzunehmen.

Gemeinsame Zusammenarbeit der Regionen

Bereits seit 2019 haben sich die drei Gebietskörperschaften des Leitstellenverbundes Bremerhaven, Cuxhaven und Osterholz zusammengeschlossen, um das System "Mobile Retter" an den Start zu bringen. Dem vorangegangen sind Marktrecherchen über andere Ersthelfer-Systeme. Im Rahmen einer Vergabeentscheidung hat sich das System "Mobile Retter" durchgesetzt. Angebunden ist die App über eine Schnittstelle an die Integrierte Regionalleitstelle Unterweser-Elbe, von wo aus die Alarmierung der "Mobilen Retter" erfolgt. Die eigentliche Umsetzung war bereits im Jahr 2020 geplant, konnte jedoch pandemiebedingt nicht erfolgen. Die Umsetzung verzögerte sich daher bis ins Jahr 2022. Mit dem Alarmierungsstart kann sich jede Person, die über eine rettungsdienstliche oder medizinische Ausbildung verfügt, aus der Gesundheit- oder Krankenpflege kommt, Mitglied einer Hilfsorganisation und mindestens 18 Jahre alt ist, über die Website www.mobile-retter.org anmelden. Hier finden Interessierte auch weitere Informationen, unter Anderem zu Trainingsterminen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.mobile-retter.org/bco www.mobile-retter.org

Pressekontakt:

Bremerhaven (Feuerwehr Bremerhaven) Sachgebiet Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Michael Ehrholdt Telefon: 0471 / 590 1312 E-Mail: presse-feuerwehr@magistrat.bremerhaven.de

Original-Content von: Feuerwehr Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell