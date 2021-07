Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Steißlingen/Landkreis Konstanz (02.07.2021) - Exhibitionist treibt Unwesen - Zeugen gesucht

Steißlingen (ots)

Am 02.07.2021 um 21.00 Uhr wurde von einer 25-Jährigen an der Landstraße zwischen Steißlingen und Orsingen ein komplett nackter Mann festgestellt, welcher an sich sexuelle Handlungen durchführte. Bei einer sofortigen Überprüfung durch mehrere Polizeistreifen konnte der Mann nicht angetroffen werden. Der Mann soll ca. 20 bis 30 Jahre alt gewesen sein und einen dunkleren Teint gehabt haben. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier in Stockach unter der Rufnummer 07771/93910 entgegen (AM).

