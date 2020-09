Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Eichstetten - verschmutze Fahrbahn

Freiburg (ots)

Eichstetten - Am Mittwochabend, 9. September 2020, 19:50 Uhr, wurde das Polizeirevier Breisach über eine verschmutzte Fahrbahn in Eichstetten informiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass der Altweg aufgrund eines technischen Defekts an der landwirtschaftlichen Maschine durch auslaufenden Kunstdünger verunreinigt wurde. Die Freiwillige Feuerwehr Eichstetten nahm sich der Sache an.

