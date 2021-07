Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Donaueschingen/Schwarzwald-Baar-Kreis (01/02.07.2021) - Spiegel beschädigt und geflüchtet - Zeugenaufruf

Donaueschingen (ots)

Zeugen sucht die Polizei in Donaueschingen zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich im Zeitraum von Donnertag, 22.00 Uhr, bis Freitag, 13.00 Uhr, in der Breslauer Straße zugetragen hat. Dort wurde der Spiegel eines geparkten BMW, Typ 3, durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 250 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an das Polizeirevier in Donaueschingen unter der Telefonnummer 07771/837830 (AM).

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell