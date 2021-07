Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Tuttlingen - Auto am Klinikum beschädigt und weggefahren - Polizei sucht Zeugen!

Tuttlingen (ots)

Am Donnerstag hat ein unbekannter Autofahrer einen parkenden Audi beschädigt und ist weggefahren. In der Zeit von 7:15 und 16:10 Uhr stand der schwarze Audi in der Zeppelinstraße auf dem Besucherparkplatz des Kreisklinikums. Eine noch unbekannte Person mit einem hellen Fahrzeug beschädigte diesen - vermutlich beim Ein-/Ausparkten - an der kompletten Beifahrerseite. Es entstand ein Sachschaden von mindestens 2.000 Euro.

Die Polizei sucht Zeugen! Hinweise nimmt das Polizeirevier Tuttlingen unter 07461/941-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell