Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schiltach, Lkr. Rottweil) Handbremse nicht angezogen - wegrollendes Auto prallt gegen zwei geparkte Wagen (16.07.2021)

Schiltach, Lkr. Rottweil (ots)

Weil eine Autofahrerin den zuvor benutzten und dann abgestellten VW Polo nicht gegen das Wegrollen gesichert hat, ist es am frühen Freitagmorgen, gegen 06.45 Uhr, in der Spitalstraße zu einem Verkehrsunfall mit drei beschädigten Autos und rund 7.000 Euro Sachschaden gekommen. Der abgestellte Polo machte sich infolge der nicht angezogenen Handbremse auf der abschüssigen Straße selbstständig und rollte jeweils gegen das Heck eines Golfs und eines Skodas, welche ebenfalls in der Spitalstraße geparkt waren. Personen kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden.

