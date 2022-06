Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Räumung Klimahaus Bremerhaven aufgrund eines Reizstoffes

Bremerhaven (ots)

Die IRLS Unterweser-Elbe wurde um 13:40 durch die Brandmeldeanlage des Klimahauses Bremerhaven alarmiert. Es rückte ein Löschzug der BF Bremerhaven zur angegebenen Einsatzstelle aus. Die Erkundung vor Ort ergab, dass die Brandmeldeanlage durch Mitarbeitende des Klimahauses aktiviert wurde, um eine Räumung des Gebäudes auf schnellsten Weg durchführen zu können. Grund dafür war, dass eine atemwegsreizende Substanz wahrgenommen wurde. Die Feuerwehr traf bei ihrem Eintreffen auf mehrere betroffene Person mit Reizungen der Atemwege, worauf die Feuerwehr einen MANV (Massenanfall von Verletzten) auslöste. Durch die IRLS wurden verschiedenste Einheiten des Rettungs- und Sanitätsdienstes alarmiert, die in kürzester Zeit an der Einsatzstelle eintrafen. Das Gebäude wurde geräumt und die betroffenen Personen durch das Rettungsdienstpersonal gesichtet. Die betroffenen Bereiche wurden durch die Feuerwehr unter Atemschutz kontrolliert und im weiteren Verlauf mit der Polizei die Beweissicherung aufgenommen. Insgesamt wurden 57 Personen vor Ort durch zwei Notärzte untersucht, von denen sieben mit einem RTW und weitere 20 Personen zur weiteren Abklärung in ein Bremerhavener Krankenhaus transportiert wurden. Insgesamt waren an der Einsatzstelle 52 Einsatzkräfte der Feuerwehr Bremerhaven, des Deutschen Roten Kreuzes und der Johanniter Unfallhilfe beteiligt Der Einsatz im Bereich des Klimahauses war um ca. 16:40 Uhr beendet.

Original-Content von: Feuerwehr Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell