Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfallflucht - geklärt

Ludwigshafen-Mitte (ots)

Am Samstagmorgen, den 23.04.22, kurz nach 3 Uhr, ereignete sich in der Zollhofstraße ein Verkehrsunfall, bei dem ein schwarzer Jeep in Schlangenlinien fuhr, mit drei geparkten PKW am Fahrbahnrand kollidierte und somit über 25000 Euro Sachschaden verursachte. Der 40jährige Fahrzeugführer flüchtete zunächst vom Unfallort. Durch eine groß angelegte Fahndung konnte das flüchtige Fahrzeug samt schlafendem Insassen schließlich und betrunken angetroffen werden. Den Fahrer erwartet nun ein Verfahren wegen Trunkenheit am Steuer, Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkoholgenusses und Unfallflucht. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Zeugen, die Angaben zum Unfall machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621 963-2122 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell