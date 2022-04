POL-PPRP: Nachtrag zu Fahrrad gefunden - Eigentümer gefunden

Ludwigshafen (ots) - Am 20.04.2022, um 14:30 Uhr, parkte ein 27-Jähriger seinen weißen VW-Golf in der Benzstraße am rechten Fahrbahnrand. Als er am Donnerstag, 21.04.2022, um 15:00 Uhr, wieder wegfahren wollte, musste er einen Schaden an der hinteren linken Stoßstange feststellen. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Wer hat den Unfall beobachtet und kann Hinweise zum Verursacher geben? Sachdienliche ...

mehr