Polizei Paderborn

POL-PB: Diebstähle aus Kraftfahrzeugen

Hövelhof (ots)

Im Zeitraum zwischen Freitag, 03.09.2021, 8.30 Uhr und Samstag, 04.09.2021, 10.30 Uhr, kam es in Hövelhof zu zwei Diebstählen aus Kraftfahrzeugen. Aus einem dritten, aufgebrochenen PKW wurde nichts entwendet, alle Vorgänge ereigneten sich unmittelbarer Nachbarschaft.

Der oder die Täter schlugen in der Hochstiftstraße bei einem PKW, der in der Einfahrt vor der Garage des Einfamilienhauses geparkt war, das Fenster der Beifahrertür ein. Hebelmarken an der Tür deuten darauf hin, dass zuvor versucht wurde, die Tür aufzubrechen. Aus der Mittelkonsole des PKW wurde eine schwarze Geldbörse entwendet.

Auch im Hollandweg entwendeten der oder die Täter eine Geldbörse aus dem Seitenfach eines Fahrzeuges, das in der Hauseinfahrt abgestellt war. Im Fliederweg in Hövelhof öffneten sie auf unbekannte Weise die Beifahrertür eines vor dem Haus geparkten PKW, leerten den Inhalt des Handschuhfaches in den Fußraum der Beifahrerseite. Allerdings entfernten sie sich hier ohne Diebesgut in unbekannte Richtung. Hier gelang es den Tätern offenbar, die Technik der Fahrzeuge auszuhebeln und sie so zu öffnen.

In der Hochstiftstraße beobachtete eine Anwohnerin in der Nacht von Freitag auf Samstag um ca. 02:00 Uhr einen dunklen Kleinwagen (blau oder lila), maximal Golfklasse, welcher die Hochstiftstraße langsam durchfuhr. Eine Person sei ausgestiegen (normale Statur, dunkelhaarig, dunkel gekleidet), und habe sich erst auf dem Nachbargrundstück, dann auf dem Grundstück, auf dem der PKW aufgebrochen wurde, aufgehalten. Außerdem habe sie einen Knall gehört.

Die Polizei bittet weitere Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, sich über die Telefonnummer 05251 3060 zu melden.

