POL-PPRP: Versuchter Telefonbetrug

Ludwigshafen (ots) - In der Zeit von Montag, 18.04.2022, 11:00 Uhr bis Donnerstag, 21.04.2022 um 10:30 Uhr, brachen Unbekannte in eine Gaststätte In den Neugärten ein. Hier brachen sie einen Zigarettenautomaten auf und entwendeten Zigaretten und Bargeld. Eine genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Die Ermittlungen dauern an. Wer hat In den Neugärten verdächtige Personen bemerkt? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer ...

mehr